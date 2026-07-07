Бойцы ХАМАС готовы передать управление Газой техническому комитету ООН

ХАМАС объявил о готовности отказаться от прямого управления сектором Газа и передать часть полномочий техническому комитету при поддержке ООН. Об этом сообщил генеральный директор правительственного медиаофиса движения Исмаил аль-Тавабта.

«Только технический и рабочий персонал останется на своих должностях, чтобы управлять повседневными делами палестинского анклава», - сказал он.

Известно, что решение стало частью договоренностей о прекращении огня с Израилем при посредничестве США. Представители движения назвали этот шаг частью плана по восстановлению Газы, пишет Life.ru.

При этом ХАМАС не уточнил, готова ли организация полностью отказаться от вооружений и передать функции безопасности. В то же время министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что движение может попытаться сохранить влияние на сектор, передав гражданское управление, но оставив за собой контроль над вооруженными структурами.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Москва выступает за прямые переговоры между палестинцами и израильтянами о приемлемых для обеих сторон принципах сосуществования двух государств. Однако такие идеи уже выдвигались ранее и были категорически отвергнуты как палестинским народом, так и арабскими странами.