МИД призвал к прямым переговорам между палестинцами и израильтянами

Москва выступает за прямые переговоры между палестинцами и израильтянами о приемлемых для обеих сторон принципах сосуществования двух государств. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в последнее время активизировались некоторые западные аналитические центры стран, которые продвигают разные «альтернативные сценарии» будущего Палестины. В частности, они обсуждают идеи объединения палестинских территорий с соседними арабскими государствами.

Однако такие идеи уже выдвигались ранее и были категорически отвергнуты как палестинским народом, так и арабскими странами, отметила Захарова. Они противоречат международно-правовой базе палестинского урегулирования, включая резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, Арабскую мирную инициативу и Мадридские принципы.

Участники урегулирования должны сосредоточиться на прямых переговорах между палестинцами и израильтянами, говорится в заявлении. На этих переговорах должны обсуждаться вопросы окончательного статуса палестинских земель и принципы двухгосударственного решения, которые будут приемлемы для всех сторон.

В МИД отметили, что попытки урегулировать ближневосточный конфликт в обход позиций арабских стран обречены на провал и не приведут к устойчивой стабильности. Единственная жизнеспособная альтернатива - это скоординированные международные и региональные усилия. Необходимо, чтобы восторжествовала историческая справедливость, и палестинцы получили возможность создать независимое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме, которое будет сосуществовать в мире и безопасности с Израилем.

Ранее сообщалось, что арабские государства отказались поддерживать проект по восстановлению сектора Газа, предложенный США. Инициатива предусматривает работы на территории палестинского анклава, контролируемой Израилем. Один из арабских источников сообщил, что участие в таком проекте будет иметь «катастрофические последствия», и ни одна из стран арабского мира не выделит на это финансирование.