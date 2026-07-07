Дроновод признался, что отправил по врагу более тысячи беспилотников

Корреспондент «Звезды» Лана Иден работает в зоне проведения специальной военной операции. На этот раз она пообщалась с дроноводами, работающими по украинским боевикам из города Димитров (ДНР). Один из них поделился своими оценками количества запущенных им по противнику беспилотников.

«Несчисленное количество», - ответил военнослужащий на соответствующий вопрос корреспондента.

Поразмыслив, он добавил, что счет уже перевалил за тысячу дронов, причем, наверное, даже не за одну. При этом оператор БПЛА заметил, что в дело идут как беспилотники на оптоволокне, так и управляемые по радиоканалам.

Ранее сообщалось, что российские дроноводы разнесли пункты управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Уточняется, что цели находились на Добропольском направлении. В результате на том участке линии боевого соприкосновения украинские боевики на какое-то время лишились беспилотной поддержки с воздуха.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.