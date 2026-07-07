Елисейский дворец: Макрон после взрывов «в целости и сохранности»

Президент Франции Эмманюэль Макрон находится «в целости и сохранности» после взрывов в Дамаске, его государственный визит в Сирию продолжается. Об этом сообщил Елисейский дворец.

«В настоящее время он находится в президентском дворце, где проходит масштабная встреча лидеров Франции и Сирии с их делегациями», - говорится в материале газеты Le Figaro.

Как передает издание, одна из бомб была заложена в мусорный контейнер, а другая - в автомобиль возле отеля, в котором остановился Макрон. Местное МВД обнаружило взрывные устройства еще до их активации, но саперы не успели их разминировать. Минимум 18 человек пострадали, среди них четверо полицейских.

Отмечается, что силы безопасности развернуты в полном составе на месте происшествия. Машины скорой помощи экстренно направились к месту взрывов, в то время как правоохранители перекрыли несколько выходов, ведущих в этот район.

Французский лидер находится в президентском дворце на встрече с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа. После переговоров с президентом Сирии Макрон примет участие в саммите с представителями деловых кругов.

Напомним, два взрыва прогремели в Дамаске рядом с отелем, где остановился президент Франции. Как передавалось ранее, Эмманюэль Макрон ничего не слышал.