МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Елисейский дворец: Макрон после взрывов «в целости и сохранности»

В результате взрывов в Дамаске пострадали по меньшей мере 18 человек.
Гоар Хачатурян 07-07-2026 12:09
© Фото: Lionel Guericolas, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент Франции Эмманюэль Макрон находится «в целости и сохранности» после взрывов в Дамаске, его государственный визит в Сирию продолжается. Об этом сообщил Елисейский дворец.

«В настоящее время он находится в президентском дворце, где проходит масштабная встреча лидеров Франции и Сирии с их делегациями», - говорится в материале газеты Le Figaro.

Как передает издание, одна из бомб была заложена в мусорный контейнер, а другая - в автомобиль возле отеля, в котором остановился Макрон. Местное МВД обнаружило взрывные устройства еще до их активации, но саперы не успели их разминировать. Минимум 18 человек пострадали, среди них четверо полицейских.

Отмечается, что силы безопасности развернуты в полном составе на месте происшествия. Машины скорой помощи экстренно направились к месту взрывов, в то время как правоохранители перекрыли несколько выходов, ведущих в этот район.

Французский лидер находится в президентском дворце на встрече с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа. После переговоров с президентом Сирии Макрон примет участие в саммите с представителями деловых кругов.

Напомним, два взрыва прогремели в Дамаске рядом с отелем, где остановился президент Франции. Как передавалось ранее, Эмманюэль Макрон ничего не слышал.

#сирия #макрон #Дамаск #елисейский дворец #госвизит #французский президент
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 