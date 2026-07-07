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Два взрыва прогремели в Дамаске у отеля, где остановился Макрон

В момент ЧП Эмманюэль Макрон находился в президентском дворце вместе с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа.
Гоар Хачатурян 07-07-2026 11:04
© Фото: X/GlobalNewsMontr © Видео: X/TheCradleMedia, X/GlobalNewsMontr, X/TheIranianzg3z

Два взрыва прогремели в сирийском Дамаске рядом с отелем, где остановился президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в службах безопасности.

Отмечается, что французский лидер не слышал взрывов. По данным местных СМИ, Макрон в момент происшествия находился в президентском дворце вместе с лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа.

«Макрон стал первым главой государства из Европейского союза, посетившим страну с 2024 года», - пишет агентство.

Как утверждается в материале, в Елисейском дворце заявили, что взрывы не были слышны из президентского кортежа. Журналист Reuters из пресс-группы, сопровождавшей Макрона, также не слышал взрывов и не видел никакой суматохи во время утренних мероприятий французского президента.

Эмманюэль Макрон находится в Сирии с государственным визитом. Это первый приезд французского президента в страну за 17 лет.

На прошлой неделе ЦАХАЛ нанес артиллерийские удары по югу Сирии. Согласно информации агентства SANA, территория Арабской Республики была обстреляна военнослужащими израильской армии.

#сирия #макрон #Дамаск #отель #государственный визит
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