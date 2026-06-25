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Расчет «Мсты» смешал с землей опорник ВСУ на Харьковском направлении

Удар наносился 152-миллиметровыми снарядами, отметили в МО РФ.
25-06-2026 16:46
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении опорного пункта неприятеля в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал расчет самоходки «Мста-С» 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север».

Цель находилась на Харьковском направлении. Артиллеристы поразили ее 152-миллиметровыми снарядами, сообщили в российском оборонном ведомстве.

В МО РФ отметили, что дальнобойность 152-миллиметровой «Мсты» позволяет доставать не только до целей, что находятся на линии боевого соприкосновения, но и до объектов в тылу противника. При этом в приоритете у артиллеристов - операторы беспилотников врага, контрбатарейная борьба и все, что связано с обеспечением продвижения наших штурмовиков. 

Ранее сообщалось, что расчеты самоходок «Мста» ликвидировали украинских дроноводов. В тот раз артиллерийские удары наносились на территории Днепропетровской области, подчеркнули в Минобороны России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #Мста-С #харьковское направление #группировка "север"
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