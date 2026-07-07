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Рютте анонсировал производство американского оружия в Европе

В Европе будут производить американские танки Abrams, ракеты ATACMS и Stinger.
Анастасия Митина 07-07-2026 11:46
© Фото: Dts Nachrichtenagentur, Keystone Press Agency, Global look press

НАТО будет производить американское оружие в Европе. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте на форуме оборонной промышленности на полях саммита НАТО в Анкаре.

«США и несколько ведущих американских оборонных компаний договорились о новых инициативах промышленного сотрудничества с крупнейшими европейскими игроками оборонной отрасли», - заявил он.

Рютте отметил, что это позволит США производить или обслуживать в Европе ключевые американские вооружения. К ним относятся танки Abrams, ракеты AMRAAM, ATACMS, Barracuda 500M, Stinger и авиабомбы Small Diameter Bomb.

По его словам, в новых проектах примут участие европейские производители Rheinmetall, Diehl и польская PGZ. Генсек НАТО назвал достигнутые договоренности демонстрацией единства альянса в сфере оборонной промышленности.

Ранее Рютте заявил, что Европейские страны-члены НАТО и Канада значительно увеличили оборонные бюджеты, однако полностью реализовать их не представляется возможным. Он считает, что проблема заключается в том, что предприятия оборонной промышленности не успевают нарастить производственные мощности.

#в стране и мире #оружие #НАТО #сша #Европа #Марк Рютте
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