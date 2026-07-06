В НАТО сочли невозможным быстро нарастить расходы на оборону

Европейские страны-члены НАТО и Канада значительно увеличили оборонные бюджеты, однако полностью реализовать их не представляется возможным. Об этом накануне саммита НАТО в Анкаре сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте. По его словам, проблема заключается в том, что предприятия оборонной промышленности не успевают нарастить производственные мощности.

По словам Рютте, европейские страны и Канада выделили дополнительно 250 миллиардов долларов на оборону. Но использовать эти средства в полном объеме не удастся. Он отметил, что существует предел того, сколько можно потратить на оборону за короткий срок, поскольку возможности оборонно-промышленного комплекса ограничены.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за недостаточный вклад в оборону НАТО и требовал от стран-членов увеличить расходы до 5% от ВВП. В конце июня постпред США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что на предстоящем саммите в Анкаре Вашингтон ожидает от союзников отчета о росте оборонных расходов. Уитакер также подчеркнул, что Европа должна самостоятельно обеспечить свою безопасность, используя конвенциональные средства.

При этом и ранее НАТО с трудом достигало целей военных затрат в 2% ВВП. В 2023 году только 11 стран достигли таких расходов. Теперь некоторые государства пытаются выполнить новые требования, включая в свои расходы затраты на инфраструктуру, кибербезопасность и логистику.

Самыми экономными считаются Испания, Португалия и Италия. Мадрид считает, что достаточно тратить 2,1% ВВП вместо положенных 5%. Италия же заявила о росте расходов на 39%, хотя по данным The Economist, реальный прирост составил около 7%.

Франция и Великобритания готовы увеличить свои траты, но ограничены бюджетом. К 2030 году Париж планирует достичь показателя в 2,5% ВВП, а Лондон - в 2,7%. Польша, Финляндия и страны Балтии перераспределяют средства в пользу обороны, сокращая финансирование гражданских проектов.