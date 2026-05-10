МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лукашенко заявил о точечной подготовке армии к войне

Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин констатировал подготовку стран Запада к войне и подчеркнул, что это не блеф.
Ян Брацкий 12-05-2026 17:01
© Фото: Telegram/modmilby

Белоруссия продолжит «точечно отмобилизовывать» воинские части для «подготовки к войне». С таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко. Сегодня он принял с докладом министра обороны страны Виктора Хренина, который доложил ему об итогах масштабной проверки войск.

«Дальше, как я обещал, мы точечно будем отмобилизовывать части для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать», - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Белорусский лидер еще раз напомнил, что официальный Минск настроен на мир, но армия в Белоруссии существует для того, чтобы быть готовой к ведению боевых действий, если такая необходимость наступит, резюмировал Лукашенко.

В конце прошлого года глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин констатировал подготовку стран Запада к войне и подчеркнул, что это не блеф. Военное ведомство проанализировало действия сопредельной стороны и пришло к выводу, что это не пустые слова. Сложившуюся обстановку Хренин счел напряженной и склонной к радикализации.

Ранее Александр Лукашенко заявил о готовности Минска увеличить численность своих вооруженных сил до полумиллиона человек. На данный момент численность республиканских ВС составляет около 70 тысяч бойцов, а с учетом внутренних войск и КГБ - порядка 100 тысяч. Лукашенко отметил, что Белоруссия готова дать отпор любому, кто осмелится ей угрожать.

#в стране и мире #белоруссия #Запад #минск #Лукашенко #Хренин #мобилизация
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Боевая подготовка призывников
2
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
3
Морской политех
4
Беспилотинки. Мировые тренды
5
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
6
Главное управление боевой подготовки
7
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
8
Подводный флот России. 120 лет
9
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
10
Броневики СВО. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 