Лукашенко заявил о точечной подготовке армии к войне

Белоруссия продолжит «точечно отмобилизовывать» воинские части для «подготовки к войне». С таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко. Сегодня он принял с докладом министра обороны страны Виктора Хренина, который доложил ему об итогах масштабной проверки войск.

«Дальше, как я обещал, мы точечно будем отмобилизовывать части для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать», - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Белорусский лидер еще раз напомнил, что официальный Минск настроен на мир, но армия в Белоруссии существует для того, чтобы быть готовой к ведению боевых действий, если такая необходимость наступит, резюмировал Лукашенко.

В конце прошлого года глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин констатировал подготовку стран Запада к войне и подчеркнул, что это не блеф. Военное ведомство проанализировало действия сопредельной стороны и пришло к выводу, что это не пустые слова. Сложившуюся обстановку Хренин счел напряженной и склонной к радикализации.

Ранее Александр Лукашенко заявил о готовности Минска увеличить численность своих вооруженных сил до полумиллиона человек. На данный момент численность республиканских ВС составляет около 70 тысяч бойцов, а с учетом внутренних войск и КГБ - порядка 100 тысяч. Лукашенко отметил, что Белоруссия готова дать отпор любому, кто осмелится ей угрожать.