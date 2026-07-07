Ушел из жизни конструктор танка Т-72 Владимир Домнин

Скончался бывший главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ) Владимир Домнин. Об этом сообщает «Уралвагонзавод» (входит в Ростех).

Отмечено, что конструктор ушел из жизни вчера, 6 июля, на 81-м году жизни. Домнин - заслуженный конструктор России, кандидат технических наук, а также лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники.

«Владимир Домнин был направлен на "Уралвагонзавод" в 1967 году в качестве военного представителя. Он принимал самое активное участие в войсковых испытаниях и внедрении в серийное производство танка Т-72», - говорится в сообщении.

С 1997 года Домнин - заместитель главного инженера на «Уралвагонзаводе». Отмечено, что он в 1999 году участвовал в испытаниях танков Т-90С в Индии. Заключенный тогда контракт, как отметили на УВЗ, позволил сохранить танковую отрасль России.

В сентябре 1999 года Владимира Домнина назначили директором - главным конструктором УКБТМ. На этой должности он занимался техническим перевооружением производства. При этом Домнин уделял огромное внимание опытно-конструкторским работам.

Под его руководством продолжилась работа по развитию танка Т-72. Были созданы Т-90А, Т-72БА и БМПТ, Т-72Б3 и Т-90МС. Также на базе Т-72 сконструированы БМР-3МА и БРЭМ-1М.

Ранее сообщалось, что российский танк Т-72 возглавил мировой рейтинг танков. Авторы материала в The National Interest отметили его эффективность в условиях украинского конфликта.