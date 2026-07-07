Операторы «Гераней» ударили по целям в Запорожье и Кривом Роге

Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками «Герань» по логистическому терминалу «Новой почты» в Кривом Роге, произошло возгорание. Об этом сообщил источник «Звезды»

Также сообщается об ударе «Герани» по автомобильной газозаправочной станции в Запорожье. В результате нанесения удара цель была поражена. Здание горит.

В Каменском Днепропетровской области беспилотник поразил АЗС «WOG». Сообщается, что на месте удара также возник пожар.

Российские войска продолжают уничтожать инфраструктуру на Украине, используемую в интересах ВСУ. Накануне в Минобороны сообщили о поражении украинских автозаправочных станций. Удары беспилотниками «Герань» были нанесены в Днепропетровской области в районах населенных пунктов Любимовка, Марганец и Одаровка. Также сообщается о поражении вражеского бензовоза. Помимо этого, в МО РФ рассказали о поражении АЗС в Сумской, а также Черниговской областях. При этом использовались такие же беспилотные летательные аппараты.