Песков: договоренностей о посещении Эрмитажа Путиным и Трампом пока нет

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп пока не пришли к конкретным договоренностям о возможной встрече в Санкт-Петербурге и совместном посещении Эрмитажа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока никаких конкретных договоренностей на сей счет нет», - ответил он на вопрос ТАСС, не приглашал ли Путин американского коллегу в Санкт-Петербург и не намеревается ли лично провести для него экскурсию в Эрмитаже.

Трамп уже посещал центр и музеи Ленинграда в 1987 году. Тогда он вел переговоры о строительстве отелей в Москве и Северной столице.

Трамп в ходе последнего разговора с Путиным восхитился Государственным Эрмитажем. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин подтвердил главе Белого дома предложение приехать в Россию, отметив, что оно действует на постоянной основе.