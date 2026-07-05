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Ушаков: Путин подтвердил Трампу приглашение посетить Россию

Отмечается, что предложение действует на постоянной основе.
Вероника Левшина 05-07-2026 00:36
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российский лидер Владимир Путин подтвердил главе Белого дома Дональду Трампу предложение приехать в Россию. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ущаков.

«Наш президент напомнил, что у Дональда Трампа имеется постоянно действующее приглашение посетить Россию», - подчеркнул Ушаков.

Также лидеры РФ и США подчеркнули важность продолжения контактов двух стран. Глава Белого дома отметил наличие колоссальных перспектив сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, которые откроются перед обеими странами после завершения украинского конфликта.

Напомним, Путин и Трамп провели телефонный разговор. Беседа, инициированная американской стороной, длилась 1 час 25 минут.

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