Ушаков: Путин подтвердил Трампу приглашение посетить Россию

Российский лидер Владимир Путин подтвердил главе Белого дома Дональду Трампу предложение приехать в Россию. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ущаков.

«Наш президент напомнил, что у Дональда Трампа имеется постоянно действующее приглашение посетить Россию», - подчеркнул Ушаков.

Также лидеры РФ и США подчеркнули важность продолжения контактов двух стран. Глава Белого дома отметил наличие колоссальных перспектив сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, которые откроются перед обеими странами после завершения украинского конфликта.

Напомним, Путин и Трамп провели телефонный разговор. Беседа, инициированная американской стороной, длилась 1 час 25 минут.