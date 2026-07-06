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Близкие родственники пациентов смогут получать медсправки с 1 сентября

Минздрав РФ добавит возможность передачи медицинских документов «иным лицам».
Анастасия Митина 06-07-2026 09:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Изменения порядка выдачи медицинских справок и заключений вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Эти документы смогут получить не только пациенты, но и их близкие родственники, включая полнородных и неполнородных братьев и сестер. Соответствующую информацию публикует ТАСС со ссылкой на приказ Минздрава РФ.

Отмечается, что теперь вводится понятие «близкие родственники» и добавляются возможности передачи документов «иным лицам». Также медицинские заключения смогут выдавать в произвольной форме, если законодательством не установлено иное.

Кроме того, исключено положение о необходимости получать согласие лица на выдачу справки в электронном виде. Еще одним изменением стало основание для выдачи справок. Их можно будет получить только при наличии информации в медицинской документации пациента.

Ранее стало известно, что Минздрав в 2026 году распространит сервис для онлайн-заказа медицинских документов на все регионы России. Отмечалось, что ведомство стремится к тому, чтобы документы формировались автоматически на основе данных из электронных медицинских карт.

Среди документов, которые можно будет заказать онлайн, - сертификаты о прививках, справки о временной нетрудоспособности, об отсутствии контактов с инфекционными больными и заключения о принадлежности несовершеннолетних к медицинской группе для занятий физкультурой. Эти документы часто запрашивают в медицинских организациях, и теперь их можно будет получить без визита к врачу.

#в стране и мире #Медицина #медсправка #минздрав рф
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