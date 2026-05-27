Минздрав распространит онлайн-заказ медсправок на все регионы России

Можно будет получить сертификаты о прививках, справки о временной нетрудоспособности и другие документы.
Владимир Рубанов 27-05-2026 16:00
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

Сервис для онлайн-заказа медицинских документов планируют распространить на всю страну в 2026 году. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Вадим Ваньков в профильном комитете Госдумы, передает Интерфакс. В тестовом режиме он запущен в двух регионах России.

Минздрав стремится к тому, чтобы документы формировались автоматически на основе данных из электронных медицинских карт, рассказал Ваньков. Сейчас совместно с Минцифры сервис «Заказ медицинских документов и справок онлайн» запускают в Чувашии и Тюменской области.

Среди документов, которые можно будет заказать онлайн, - сертификаты о прививках, справки о временной нетрудоспособности, об отсутствии контактов с инфекционными больными и заключения о принадлежности несовершеннолетних к медицинской группе для занятий физкультурой.

Эти документы часто запрашивают в медицинских организациях, и теперь их можно будет получить без визита, отметил чиновник. После оформления запроса нужный документ будет приходить пациенту в национальный мессенджер.

Ранее правительство утвердило постановление, позволяющее россиянам записываться на прием к врачу через «Госуслуги» на более поздний срок, чем это предусмотрено обычными правилами оказания медицинской помощи. Это касается также записи на инструментальные и лабораторные обследования.

