Финский залив могут перекрыть из-за украинских дронов

Финский залив может быть перекрыт для воздушного и морского движения, если возникнет опасность атак украинских беспилотников. Об этом газете Ilta-Sanomat заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

«Это была мера предосторожности. Риск был не совсем на том же уровне, что и угроза беспилотников в Уусимаа пару месяцев назад, поэтому не было необходимости предупреждать население», - сказал глава оборонного ведомства.

По его словам, для обеспечения максимальной безопасности при уничтожении БПЛА необходимо закрыть воздушное и морское движение для гражданских лиц. Хяккянен отметил, что Финский залив настолько узок, что ситуация может измениться за считаные минуты.

Министр обороны страны добавил, что истребители, вертолеты и военно-морские суда находились в режиме готовности. Цель была отбить заблудившиеся беспилотники в море, чтобы они не причинили ущерба материку. Хяккянен, обращаясь к финнам, призвал их каждое утро проверять бюллетени властей об опасности из-за атак БПЛА.

«Как заядлый рыбак, я знаю, что владельцы лодок проверяют прогноз погоды и состояние моря. Теперь нам тоже приходится проверять официальные сводки. Если море закрыто на пару часов, рыбалку приходится откладывать. В этом плане граждане тоже несут ответственность», - продолжил Хяккянен.

Напомним, что в Финляндии после атак украинских БПЛА намерены создать подразделения по борьбе с дронами в силах обороны страны. Об этом заявил инспектор сил ПВО Мано-Микаэль Нокелайнен.