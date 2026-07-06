МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Финский залив могут перекрыть из-за украинских дронов

Антти Хяккянен подчеркнул, что Финский залив настолько узок, что ситуация может измениться за считаные минуты.
Гоар Хачатурян 06-07-2026 08:43
© Фото: Günter Grüner, imageBROKER.com, Global Look Press

Финский залив может быть перекрыт для воздушного и морского движения, если возникнет опасность атак украинских беспилотников. Об этом газете Ilta-Sanomat заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

«Это была мера предосторожности. Риск был не совсем на том же уровне, что и угроза беспилотников в Уусимаа пару месяцев назад, поэтому не было необходимости предупреждать население», - сказал глава оборонного ведомства.

По его словам, для обеспечения максимальной безопасности при уничтожении БПЛА необходимо закрыть воздушное и морское движение для гражданских лиц. Хяккянен отметил, что Финский залив настолько узок, что ситуация может измениться за считаные минуты.

Министр обороны страны добавил, что истребители, вертолеты и военно-морские суда находились в режиме готовности. Цель была отбить заблудившиеся беспилотники в море, чтобы они не причинили ущерба материку. Хяккянен, обращаясь к финнам, призвал их каждое утро проверять бюллетени властей об опасности из-за атак БПЛА.

«Как заядлый рыбак, я знаю, что владельцы лодок проверяют прогноз погоды и состояние моря. Теперь нам тоже приходится проверять официальные сводки. Если море закрыто на пару часов, рыбалку приходится откладывать. В этом плане граждане тоже несут ответственность», - продолжил Хяккянен.

Напомним, что в Финляндии после атак украинских БПЛА намерены создать подразделения по борьбе с дронами в силах обороны страны. Об этом заявил инспектор сил ПВО Мано-Микаэль Нокелайнен.

#Министерство обороны #Хельсинки #Финляндия #Финский залив #украинские БПЛА
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 