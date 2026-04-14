Экипаж Т-80БВМ спалил опорники ВСУ в Днепропетровской области

Танкисты вели огонь по противнику при непрерывной корректировке операторами беспилотников, что обеспечило высокую точность попаданий.
14-04-2026 09:53
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Танковый экипаж группировки войск «Восток» уничтожил пункты размещения боевиков и опорники ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.  

В оборонном ведомстве уточнили, что разведывательный расчет БПЛА группировки «Восток» обнаружил места сосредоточения живой силы ВСУ в районе одного из населенных пунктов в Днепропетровской области. Боевики переоборудовали жилые строения под пункты скрытного размещения. Также они выстроили сеть укрепленных опорных пунктов в прилегающих лесополосах.

Разведчики передали координаты целей экипажу танка Т-80БВМ. Танкисты выдвинулись на закрытую огневую позицию. Они нанесли серию точных ударов осколочно-фугасными снарядами по выявленным объектам. Огонь велся при непрерывной корректировке операторов беспилотной авиации.

В результате стрельбы здания, используемые боевиками в качестве укрытий, были разрушены. Сразу после этого экипаж перенес огонь на лесополосу, уничтожив фортификационные сооружения и блиндажи в опорном пункте противника.

Корректировка огня в режиме реального времени с помощью БПЛА и использование штатных отечественных систем связи и управления обеспечили высокую точность попаданий и контроль результатов огневых ударов. Эффективная работа танкового экипажа позволила ликвидировать живую силу ВСУ на указанных позициях и сорвать накопление резервов на данном участке фронта.

Ранее в Минобороны России показали, как расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» гвардейской мотострелковой бригады «Неудержимые» нанесли удары по укреплениям и складу боеприпасов ВСУ на Добропольском направлении СВО. Расчеты оперативно заняли позиции, навели орудия и открыли огонь на дальности более 15 километров. Операторы дронов вели корректировку прямо в ходе стрельбы, что позволило точно накрыть цели.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #бпла #спецоперация #разведчики #танкисты #восток #Т-80БВМ #Днепропетровская область
