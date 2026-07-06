Страны НАТО уличили в «махинациях» вместо расходов на оборону

В европейских странах НАТО сохраняется нежелание повышать расходы на оборону до пяти процентов ВВП, а правительства часто занимаются «бухгалтерскими махинациями». Об этом сообщила газета The Economist.

Наиболее равнодушными в этом вопросе остаются страны Южной Европы: Италия, Испания и Португалия. В то время как в Великобритании и Франции расходы будут расти намного медленнее запланированного из-за отсутствия возможностей, а также недовольства населения против повышения налогов и сокращения социальных выплат.

Авторы материала выделили Германию, Швецию и Данию как «хорошие» страны, у которых есть возможность «выбирать между оружием и маслом» из-за низкого государственного долга. В то же время граничащие с Россией государства, включая Польшу, Финляндию и страны Прибалтики, охотнее идут на повышение военных расходов.

Власти Финляндии ранее отменили запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны. В дипмиссии напомнили, что ядерное оружие не будет подконтрольно Хельсинки.

Кроме того, вооруженные силы Финляндии намерены закупить противопехотные мины в ближайшие месяцы. Известно, что сейчас страна тратит на оборону почти 3% своего ВВП.