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Politico: Финляндия готовится закупать противопехотные мины

Финские ВВС также ожидают поставки американских истребителей F-35.
Дарья Ситникова 05-07-2026 23:38
© Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa, www.imago-images.de, Global Look Press

Вооруженные силы Финляндии намерены закупить противопехотные мины в ближайшие месяцы. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на нескольких финских военных.

«Вооруженные силы страны (Финляндии - Прим. ред.) планируют закупить противопехотные мины в ближайшие месяцы», - говорится в материале.

Хельсинки в том числе сохранил обязательную военную службу, а также поддержал многочисленный резерв. Кроме того, финский парламент отменил ограничения на транспортировку и хранение ядерного оружия на территории страны.

Финляндия тратит на оборону почти 3% своего ВВП. В соответствии с обязательствами перед НАТО страна намерена увеличить этот показатель до 5% к 2035 году. Ко всему этому, финские ВВС ожидают поставки американских истребителей F-35.

Как отмечают авторы статьи, хоть Финляндия значительно лучше других подготовлена к военным действиям без американских сухопутных войск, заменить ядерный зонтик США она, как и Европа, не способна.

Инспектор сил ПВО Мано-Микаэль Нокелайнен ранее заявил, что в Финляндии после атак украинских беспилотников создадут подразделения по борьбе с дронами в силах обороны страны. Они будут оснащены разнообразными средствами защиты.

#Хельсинки #Оборона #Финляндия #противопехотные мины
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