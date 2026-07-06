В Германии назвали нормальными рекордные займы для вооружения

Планируемые рекордные займы для вооружения бундесвера являются нормальными. Об этом заявил глава Министерства финансов ФРГ Ларс Клингбайль в интервью телеканалу ARD.

«Мы хотим, чтобы наша страна наверстала упущенное в оборонных расходах в течение следующих 20 лет, и именно этим мы и занимаемся, вкладывая средства для достижения этой цели», - сказал он.

В то же время он признал наличие серьезных проблем в экономике страны, объяснив их войной между США и Ираном. По его словам, конфликт серьезно ударил по надеждам Германии на экономический рост.

Газета The Telegraph ранее сообщила, что власти Германии рассматривают введение обязательного призыва на военную службу для мужчин уже в 2027 году. Решение должно быть принято до 31 июля 2027 года, когда вступит в силу законодательство о военной службе.

Бундесвер хочет увеличить число военнослужащих до 260 тысяч к 2035 году. Однако есть опасение, что не удастся набрать достаточное количество добровольцев.