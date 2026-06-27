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Германия рассматривает возможность вернуть обязательный призыв

Несмотря на кратное увеличение расходов на оборону, ФРГ испытывает проблемы с численностью армии.
Дарья Ситникова 27-06-2026 22:09
© Фото: IMAGO/Mike Schmidt, www.imago-images.de, Global Look Press

Власти Германии рассматривают введение обязательного призыва на военную службу для мужчин уже в 2027 году. Об этом сообщила газета The Telegraph, ссылаясь на представителей парламента страны.

«Если нам не удастся достичь этих целей путем добровольной мобилизации, нам придется вернуться к обязательной воинской повинности», - заявил газете председатель комитета по обороне немецкого парламента Томас Ревекамп.

Известно, что бундесвер хочет увеличить число военнослужащих до 260 тысяч к 2035 году. Однако есть опасение, что не наберется достаточное число добровольцев.

Решение должно быть принято до 31 июля 2027 года, когда вступит в силу законодательство о военной службе.

Журнал Der Spiegel ранее сообщил, что в Германии хотят ввести штраф для лиц, которые не предоставили свои данные в анкетах о военной службе. С начала 2026 года свыше 206 тысяч граждан старше 18 лет получили письма от Минобороны ФРГ. В них содержалась анкета, в которой необходимо указать свое состояние здоровья, а также заинтересованность в добровольном прохождении воинской службы в Бундесвере.

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