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Аферисты начали обманывать абитуриентов «гарантированным поступлением»

Злоумышленники начали активно обманывать родителей и их детей в разгар поступлений в вузы.
Виктория Бокий 06-07-2026 04:40
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Мошенники придумали новую схему обмана граждан, создавая точные копии сайтов приемных кампаний вузов. Они предлагают абитуриентам гарантированное поступление на бюджет за «организационный взнос». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Аферисты создают не только фейковые сайты университетов, но и группы в соцсетях и каналы в мессенджерах. Помимо «гарантированного поступления», они предлагают и несуществующие квоты.

«После выхода официальных приказов о зачислении тактика меняется: гражданам, не прошедшим по конкурсу, рассылают сообщения с предложениями купить внезапно освободившееся бюджетное место в рамках "секретного добора". После получения денег мошенники удаляют аккаунты», - рассказали в пресс-службе.

В зоне риска не только выпускники, но и их родители. Мошенники начали реализовывать свои новые схемы обмана именно сейчас, так как в июле разгар поступлений, завершения основной кампании по приему документов в высшие и средние специальные учебные заведения.

Стоит напомнить, что никаких платных «ускорений проверок документов» или покупки мест на бюджет через посредников нет. К слову, поступление на целевые, бюджетные или коммерческие места регулируется регламентом вузов и отражается в конкурсных списках на официальном сайте.

Чтобы не повестись на уловки мошенников, нужно тщательно проверять адресную строку учебного заведения. Если есть малейшие отличия от настоящего домена, то это первые признаки фейкового сайта.

Ранее сообщалось еще об одной схеме мошенников. В летний период аферисты активно публикуют в интернете вакансии для подростков с заманчиво высоким доходом, но вместо обещанного заработка впоследствии втягивают их в долговые обязательства.

#абитуриенты #Вузы #Мошенники #аферисты #схема обмана
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