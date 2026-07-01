Аферисты приглашают подростков на собеседование и вынуждают брать займы

В летний период злоумышленники активно публикуют вакансии для подростков с заманчиво высоким доходом, однако вместо обещанного заработка втягивают их в долговые обязательства. Об этом рассказал член Общественной палаты РФ Евгений Машаров в беседе с РИА Новости.

«В последнее время мошенники ловят на свою удочку подростков, которые ищут подработку летом. Соискателям обещают высокие зарплаты, но в итоге втягивают в сомнительные схемы и загоняют в долги», - пояснил Машаров.

Он объяснил, что схема проста. После встречи с мошенниками кандидату объявляют, что для начала работы необходимо пройти специальный курс, причем за свой счет. Когда денег на обучение у ребенка нет, его прямо на месте убеждают оформить потребительский кредит. В результате подросток не только не получает работу, но и остается должен банку крупную сумму.

Ранее россиянам рассказали, что мошенники придумали новую схему. Злоумышленники через массовые СМС-рассылки в родительских чатах и социальных сетях распространяют сообщение о новом указе, по которому всем семьям с детьми от 0 до 18 лет положена единовременная выплата, а в результате прикрепляют к нему ссылку на фальшивый сайт.