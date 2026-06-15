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Роспотребнадзор заблокировал 18 тысяч сайтов с БАДами

Ведомство напоминает гражданам, что приобретать биодобавки следует только у официальных поставщиков.
Дарья Неяскина 15-06-2026 01:56
© Фото: Aleksander PolyakovGlobal Look Press

Роспотребнадзор продолжает борьбу с нелегальной онлайн-торговлей биологически активными добавками, на сегодняшний день заблокировано уже 18 тысяч интернет-площадок, предлагавших к продаже запрещенные в России БАД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Специалисты Роспотребнадзора продолжают выявлять и блокировать интернет-ресурсы, распространяющие информацию о розничной продаже биологически активных добавок, реализация которых запрещена в России. По результатам принятых ведомством решений всего заблокировано 18 тыс. подобных площадок», - сказано в сообщении.

Ведомство напоминает гражданам, что приобретать биодобавки следует только у официальных поставщиков, предварительно проверив наличие регистрационных документов. Если качество или происхождение товара вызывают сомнения, необходимо обращаться в территориальные органы Роспотребнадзора или на горячую линию Единого консультационного центра.

Ранее сообщалось, что россияне смогут жаловаться на маркетплейсы на портале «Госуслуги». Минцифры совместно с Роспотребнадзором начинают эксперимент по созданию электронной книги жалоб на платформе портала. Нововведение создано, чтобы защитить права потребителей.

#в стране и мире #роспотребнадзор #блокировка #БАД
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