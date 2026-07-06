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Ливан призвал США поторопить Израиль с выводом войск

В Ливане назвали вывод израильских войск «ключом к реальному, ощутимому прогрессу на пути к миру и стабильности».
Виктория Бокий 06-07-2026 23:05
© Фото: Mamoun Wazwaz, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент Ливана Джозеф Аун призвал администрацию США оказать давление на Израиль и поторопить его с выводом войск с территории государства. Об этом сообщает пресс-служба ливанского лидера.

«Продолжение оккупации подрывает легитимность ливанского государства, препятствует размещению армии на южной границе и ставит под угрозу выполнение рамочного соглашения, подписанного в Вашингтоне», - говорится в сообщении главы республики.

Джозеф Аун подчеркнул, что вывод войск Израиля с ливанской территории является ключом «к любому реальному, ощутимому прогрессу на пути к миру и стабильности». С его слов, если Тель-Авив продолжит упорствовать и сохранять свое присутствие в Ливане, то цели, к которым стремятся Вашингтон и Бейрут, не будут достигнуты.

Ранее сообщалось, что армия Израиля ударила по группе бойцов шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана в районе Аль-Укайда. Неподалеку от места боестолкновения Тель-Авив объявил зону безопасности.

Напомним, 19 июня Израиль и «Хезболла» договорились о прекращении огня. Перемирие между сторонами вступило в силу в 16.00 по местному времени.

#сша #Израиль #Хезболла #ливан #Джозеф Аун #президент ливана
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