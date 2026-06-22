Мошенники придумали новый вид обмана от лица налоговой службы

Злоумышленники начали предоставляться сотрудниками ФНС. Они предлагают помощь с налоговой отчетностью, тем самым пытаясь получить доступ к личным данным. Об этом сообщила пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Обман происходит следующим образом: мошенники звонят человеку и сообщают, что в декларации 3-НДФЛ найдены ошибки. Они требуют срочно уточнить доходы за прошлый год, используя профессиональные термины для убедительности.

Мошенники предлагают для исправления ошибки записаться в налоговую, называя удобные дату, время и адрес. Затем злоумышленники просят сообщить код из СМС, якобы для подтверждения записи. С его помощью мошенники получают доступ к аккаунтам человека, пишет 360.ru.

Ранее стало известно, что мошенники звонят абонентам, представляясь сотрудниками сотовых компаний, и сообщают о якобы введенной обязательной пошлине за сохранение номера. На деле это уловка для получения доступа к личному кабинету жертвы.

Они вынуждают россиян продиктовать код сброса пароля, который приходит по SMS, после чего получают контроль над учетной записью. В результате человек теряет доступ к своим аккаунтам.