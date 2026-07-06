В Непале слон-убийца на протяжении 14 лет преследует одну семью

В Непале слон по кличке Дхурбе преследует одну семью уже на протяжении 14 лет. Местный житель Шаничара Боте потерял родителей в 2012 году, а в воскресенье слон лишил жизни его невестку и внука. Об этом пишет газета The Kathmandu Post.

«Изначально мы жили в Дропатинагаре, в районе Мади, но постоянный страх перед дикими слонами вынудил нас продать все, что у нас было, и переехать в Джагатпур», - приводит издание слова Шаничары.

Согласно официальным документам национального парка Читван, Дхурбе впервые начал нападать на людей и убивать их в 2010 году. С тех пор этот слон стал непосредственной причиной гибели по меньшей мере 25 человек в регионе.

История этого слона демонстрирует давнюю проблему в сфере регулирования, пишет издание. После смерти родителей Шаничары в 2012 году на экстренном совещании по вопросам безопасности под председательством главного окружного инспектора был издан официальный приказ о выслеживании и убийстве Дхурбе. За этим последовали две недели интенсивных поисков военными и специалистами по охране природы в густых лесах Читвана.

В конце декабря 2012 года администрация парка и военные дважды открывали огонь по слону, в результате чего он получил тяжелые ранения. Однако Дхурбе смог скрыться в глубине джунглей, что обошлось государственной казне более чем в 1,6 миллиона рупий.

Другой слон в индийском штате Карнатака слон раздавил посетительницу сафари-парка в середине мая. Женщину срочно доставили в ближайшую больницу, где врачи констатировали ее смерть.