В Индии слон упал и раздавил женщину в сафари-парке

В индийском штате Карнатака слон раздавил посетительницу сафари-парка. Об этом сообщил Indian Express.

Инцидент произошел утром, когда посетителям разрешалось кормить и мыть слонов во время их купания. Женщина по имени Туласи вместе с семьей наблюдала, как животные принимают водные процедуры. В это время два самца подрались, и один из них с разбега толкнул другого. Животное упало и придавило туристку своим трех тонным телом.

В момент происшествия рядом с женщиной находился муж. Держа на руках ребенка, он пытался вытащить жену из-под слона. Туласи срочно доставили в ближайшую больницу, где врачи констатировали ее смерть.

Министр лесного хозяйства, экологии и окружающей среды штата Эшвар Кхандре распорядился провести детальное расследование инцидента. Он поручил разработать стандартную операционную процедуру, чтобы туристы во всех слоновьих лагерях могли наблюдать за купанием животных с расстояния 100 футов (30 метров).

«Как бы хорошо ни были обучены слоны и другие дикие животные, предсказать их поведение в любой момент остается сложно», - подытожил Кхандре.

Ранее в Таиланде дикий слон насмерть затоптал туриста на глазах его жены во время прогулки по парку Кхао Яй. Мужчина мгновенно скончался от множественных переломов. Его супруга смогла убежать после того, как сотрудники парка отпугнули разъяренное животное.