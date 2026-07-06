На саммите НАТО Владимиру Зеленскому отведут второстепенную роль, потому что западники воспринимают украинцев как полезных «унтерменшей» (в переводе с немецкого - «недочеловек»), которые помогают им в реализации геополитических планов. Тем не менее к ним отношение надменное и презрительное, рассказал в беседе со «Звездой» профессор кафедры политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов.

«Впускать Зеленского с какими-то проблемными выступлениями на саммит НАТО - это лишь надувать его политически и порождать у него необоснованные амбиции», - считает Шатилов.

Кроме того, Североатлантический альянс, невзирая на единую позицию касательно конфликта на Украине, неоднозначен в отношении к самому Зеленскому, продолжил политолог. По его мнению, это является еще одним основанием для того, чтобы «заткнуть рот Зеленскому».

«Многие считают его и коррумпированным, и слабым, и нерукопожатным. И есть опасения, что Зеленский устроит какую-нибудь провокацию в ходе саммита НАТО», - сказал Шатилов.

Он напомнил, что главная причина - это то, что Украина не входит в НАТО, она лишь «действует на подтанцовке». Киев даже формально не имеет отношения к Североатлантическому альянсу.

Ранее газета The Daily Telegraph сообщила, что лидеры стран НАТО, боясь негативной реакции президента США Дональда Трампа, отодвинут на второй план тему Украины и Владимира Зеленского на предстоящем саммите альянса. В отличие от предыдущих лет, он может не выступить с программной речью.