ЧЕ по стрельбе перенесли из Эстонии из-за отказа принять россиян

Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия, запланированный на 2027 год, перенесли из Таллина в испанскую Гранаду. Такое решение было принято после отказа эстонских властей допустить к участию спортсменов из России и Белоруссии. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR, ссылаясь на Эстонский стрелковый союз (ESSF).

Европейская стрелковая конфедерация (ESC) объяснила перенос тем, что турнир также является квалификационным этапом для летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе и Европейских игр 2027 года. По этой причине все спортсмены, имеющие право на участие, должны быть допущены.

На сайте ESC уже указано, что соревнования пройдут в Испании с 3 по 9 марта 2027 года. Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) разрешает спортсменам из России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее Международная федерация фехтования лишила Эстонию права проводить чемпионат Европы по фехтованию в 2026 году из-за отказа в визах российским и белорусским спортсменам. FIE запросила у эстонских властей письменные гарантии допуска всех участников. Однако Таллин ответил, что не сможет предоставить такие гарантии. В Минкульте страны подтвердили, что не будут выдавать визы российским и белорусским фехтовальщикам.