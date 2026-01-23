МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ЧЕ по фехтованию перенесли из Эстонии во Францию из-за россиян

По неофициальным данным, турнир перенесен во французский город Антони, расположенный под Парижем.
Владимир Рубанов 23-01-2026 18:07
© Фото: rusfencing, Telegram

Международная федерация фехтования (FIE) отозвала у Эстонии право на проведение чемпионата Европы 2026 года из-за отказа во въезде российским и белорусским спортсменам. Об этом сообщил генеральный секретарь Эстонского союза фехтования Айвар Паалберг газете Ohtuleht.

По его словам, решение было принято еще 14 января. Но официальное уведомление поступило только сейчас.

По информации портала Delfi, турнир перенесен во французский город Антони, расположенный под Парижем. Соревнования состоятся с 16 по 21 июня.

В начале года уже высказывались предположения о возможном переносе чемпионата из Эстонии. Как сообщало издание ERR, FIE потребовала от властей письменные гарантии допуска спортсменов. Однако Таллин заявил, что не сможет предоставить такое подтверждение. Вице-канцлер Министерства культуры по вопросам спорта Райдо Митт подтвердил, что Эстония не будет выдавать визы российским и белорусским атлетам.

Россияне и белорусы выступают на турнирах FIE в нейтральном статусе. 23 декабря международная федерация разрешила юниорам из этих стран участвовать в соревнованиях под национальным флагом и с исполнением гимна.

В декабре министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила о включении 14 российских спортсменов в черный список, запрещающий им въезд в страну. Конкретные имена она не разглашала. Срок действия запрета не установлен. По информации портала Delfi, это решение связано с подготовкой к этапу Кубка мира по санному спорту, который прошел в Сигулде с 3 по 4 января.

#Спорт #в стране и мире #Франция #эстония #россияне #чемпионат Европы #визы #допуск #белорусы
