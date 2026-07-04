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Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Константиновки

Российская армия полностью взяла населенный пункт под свой контроль.
04-07-2026 15:34
© Фото: Минобороны России, РИА Новости

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Константиновки. Глава ведомства отметил мужество и самоотверженность бойцов.

«Ваши смелые и решительные действия позволяют успешно отбрасывать противника и вносят огромный вклад в общее продвижение "Южной" группировки войск», - сказано в поздравительной телеграмме для 103-го гвардейского мотострелкового полка.

В телеграмме 4-й отдельной гвардейской мотострелковой ордена Суворова бригаде имени Георгия Победоносца Белоусов отметил, что в результате профессиональных и решительных действий бригады враг в очередной раз понес существенные потери и потерпел поражение на поле боя.

«Подвиги мотострелков прославленного соединения навсегда вписаны в героическую летопись русского воинства», - подчеркнул Белоусов в телеграмме для 6-й мотострелковой дивизии.

Министр обороны отметил, что верные Отечеству воины 10-го гвардейского танкового ордена Жукова полка по первому зову Родины встали на его защиту и с честью выполняют задачи спецоперации.

«В ходе специальной военной операции воины бригады выполняют боевые задачи в сложнейших условиях, проявляя храбрость и отвагу, решительно громят врага, отбрасывая его с занимаемых рубежей», - обратился он к 72-й отдельной мотострелковой бригаде.

Белоусов отметил, что в упорных боях с противником на Краматорско-Дружковском тактическом направлении военнослужащие 78-го мотострелкового полка мужественно исполняют свой воинский долг, уничтожая неонацистов на донецкой земле.

Об освобождении Константиновки стало известно накануне вечером. Под контроль российской армии перешли 66 квадратных километров территории.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #Андрей Белоусов #константиновка
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