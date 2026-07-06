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Выживший против пяти FPV-дронов боец поблагодарил своих инструкторов

Андрей Резиков подчеркнул, что инструкторы на полигоне учили его «не по книжке», активно используя личный бесценный опыт.
Артём Желтиков 06-07-2026 17:32
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Артем Желтиков работает в зоне проведения специальной военной операции. На этот раз он пообщался со штурмовиком Андреем Резиковым, который выжил после атаки пяти украинских FPV-дронов и вышел к своим. 

Во время общения с корреспондентом Резиков заметил, что ему крайне помогла подготовка, которую он прошел на полигоне Вооруженных сил России. Он подчеркнул, что благодарен своим инструкторам. 

«Обучали. Борьба с БПЛА. Как уходить, когда закончились патроны, когда нет вариантов, как маневрировать, прыгать под него, как ложиться к взрыву, как прикрывать какие части тела, где может поразить маленький осколок и вариантов выжить не будет», - рассказал Андрей Резиков.

Штурмовик добавил, что на полигоне его учили «не по книжке» - инструкторы сами были на передовой, и не раз. Материал, который дают такие люди, надо впитывать как губка, отметил Резиков.

Ранее командир штурмового отряда рассказал нашему корреспонденту, что украинские боевики поплатились за ставку только на дроны в Василевке. Когда российские штурмовики просочились к неприятельским позициям, используя погоду и особенности местности, враг ничего не смог им противопоставить.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#штурмовики #боевая подготовка #наш эксклюзив #андрей резиков
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