Синхронисты-юниоры привезли 11 медалей в Москву из Мюнхена

Юниорская сборная России по синхронному плаванию вернулась из Мюнхена, где выиграла командный зачет первенства Европы. Спортсменов встретили в аэропорту журналисты, болельщики и родные.

«Очень приятно, что нас встречают, очень радует, что нас поддерживают и болеют. Это прямо очень вдохновляет. Когда узнала, что победила, я была очень удивлена, потому что все соперники были реально сильные», - рассказала одна из спортсменок.

Главным соперником юниоров, по словам тренера, Наталии Мендыгалиевой, была Испания. Вскоре старшая сборная России поедет на соревнования, где эта команда также будет основным конкурентом, отметила тренер.

Юниорская сборная меньше чем через месяц поедет на чемпионат мира в Венгрию. В этот раз синхронисты завоевали 11 медалей - 10 золотых и одну серебряную. Выступать спортсменам разрешили в нейтральном статусе - без флага и гимна на награждении.