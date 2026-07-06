ВСУ ночью ударили по градирне строящегося энергоблока Курской АЭС-2

ВСУ ночью пытались атаковать энергоблок Курской АЭС-2. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По его данным, за ночь системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы успешно нейтрализовали и уничтожили 12 украинских беспилотников, которые направлялись к Курчатову. По предварительной информации, один из дронов повредил градирню строящегося второго энергоблока АЭС-2. Оборудование охладительной башни еще не введено в эксплуатацию.

Хинштейн добавил, что поддерживает постоянную связь с руководством АЭС. Работа станции продолжается в штатном режиме, и никаких негативных последствий для окружающей среды и безопасности людей не зафиксировано.

Ранее ВСУ уже несколько раз пытались нанести удар по Курчатову. В частности, в сентябре 2025 года дрон повредил одно из зданий на территории строящейся атомной станции. Здание получило осколочные повреждения, однако возгорания не произошло.