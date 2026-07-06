МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВСУ ночью ударили по градирне строящегося энергоблока Курской АЭС-2

Оборудование охладительной башни еще не введено в эксплуатацию.
Владимир Рубанов 06-07-2026 17:58
© Фото: rosatomru, Telegram

ВСУ ночью пытались атаковать энергоблок Курской АЭС-2. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По его данным, за ночь системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы успешно нейтрализовали и уничтожили 12 украинских беспилотников, которые направлялись к Курчатову. По предварительной информации, один из дронов повредил градирню строящегося второго энергоблока АЭС-2. Оборудование охладительной башни еще не введено в эксплуатацию.

Хинштейн добавил, что поддерживает постоянную связь с руководством АЭС. Работа станции продолжается в штатном режиме, и никаких негативных последствий для окружающей среды и безопасности людей не зафиксировано.

Ранее ВСУ уже несколько раз пытались нанести удар по Курчатову. В частности, в сентябре 2025 года дрон повредил одно из зданий на территории строящейся атомной станции. Здание получило осколочные повреждения, однако возгорания не произошло.

#Украина #беспилотники #Курская область #ВСУ #атака #Курская АЭС-2
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 