Хинштейн: дрон ВСУ попытался атаковать Курскую АЭС-2

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что Вооруженные силы Украины попытались нанести удар по Курской АЭС-2 в Курчатове с помощью беспилотника.

В ходе инцидента дрон упал и задел одно из строений на территории строящейся станции. Здание пострадало от осколков, но угрозы пожара нет, цитирует главу региона aif.ru.

Жертв нет, функционирование станции проходит в нормальном режиме.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ уничтожили два самолета Як-52 и 10 беспилотных летательных аппаратов А-22 воздушных сил Украины на полевом аэродроме.