Рособрнадзор объявил предостережения восьми вузам

Рособрнадзор направил предупреждения восьми российским учебным и научным учреждениям. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В список организаций, получивших предостережения, попали Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина, Российская международная академия туризма и Московский институт предпринимательства и права.

Кроме того, предостережения получили Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, Московский городской педагогический университет, Дагестанский государственный технический университет и Научно-исследовательский клинический институт детства Министерства здравоохранения Московской области.

В Государственном институте русского языка имени А.С. Пушкина выявлены проблемы с системами противопожарной безопасности. Такие же нарушения обнаружены в Московском городском педагогическом университете. В Российской международной академии туризма и Московском институте предпринимательства и права зафиксированы нарушения в работе веб-сайтов.

Ранее сообщалось, что злоумышленники начали обманывать абитуриентов, копируя сайты приемных комиссий вузов. Они обещают гарантированное бюджетное место за «организационный взнос». Аферисты активно используют социальные сети и мессенджеры для распространения своих предложений. Помимо «гарантированного зачисления», они также рекламируют несуществующие квоты.