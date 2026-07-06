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Модель-«двойник» Холанда пообещала болеть за Норвегию из-за бомбардира

Анастасия Костромитина опубликовала шуточное видео, которое за ночь набрало почти 50 миллионов просмотров в соцсетях.
Гоар Хачатурян 06-07-2026 17:17
© Фото: Telegram/nastyakosss © Видео: ТРК «Звезда»

Российская модель Анастасия Костромитина, которая записала шуточное видео, где показано ее поразительное сходство с нападающим сборной Норвегии Эрлингом Холандом, рассказала «Звезде», что у него много «двойников». На схожесть девушки с бомбардиром обратила внимание ее подруга еще четыре года назад.

По ее словам, раньше это было локальной шуткой с друзьями и семьей, но теперь об этом стали говорить и в Сети. За ночь ее публикация в социальных сетях набрала почти 50 миллионов просмотров.

«Мне кажется, у нас в целом похожий типаж такой нордической внешности. И вообще, у Холанда очень много "двойников". <...> Это очень распространенный типаж», - поделилась модель.

Она добавила, что футбольным фанатом не является. Но на чемпионате мира после этой истории будет болеть за Норвегию.

Ранее сборная Норвегии по футболу впервые в своей истории пробилась в четвертьфинал чемпионата мира. В составе победителей дублем отметился форвард Эрлинг Холанд.

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