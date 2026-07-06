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Пашинян заявил Мишустину о заинтересованности в развитии отношений с РФ

Мишустин подчеркнул важность создания благоприятных условий для российских инвесторов в Армении.
Владимир Рубанов 06-07-2026 16:19
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Михаил Мишустин подчеркнул важность создания благоприятных условий для российских инвесторов в Армении. Об этом российский премьер сказал на встрече с армянским коллегой Николом Пашиняном.     

Мишустин выразил надежду, что новое правительство Армении, сформированное после выборов, будет способствовать укреплению российско-армянских отношений, основанных на дружбе, взаимном уважении и учете интересов обеих стран. Он отметил, что эта поездка стала первым зарубежным визитом Пашиняна после парламентских выборов в Армении.

Армянский премьер в свою очередь заявил о заинтересованности Еревана в дальнейшем развитии отношений с Россией и в активном участии в работе Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он подчеркнул, что механизмы ЕАЭС должны функционировать эффективно для достижения целей союза.

Встреча состоялась в рамках международной выставки «Иннопром». Она проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля.

Ранее лидеры стран Евразийского экономического союза рекомендовали Еревану провести референдум о вступлении в Европейский союз. Они выразили обеспокоенность возможными экономическими рисками для ЕАЭС, связанными с подготовкой Армении к членству в ЕС.

#Армения #Никол Пашинян #ЕАЭС #переговоры #михаил мишустин #встреча
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