Пашинян заявил Мишустину о заинтересованности в развитии отношений с РФ

Михаил Мишустин подчеркнул важность создания благоприятных условий для российских инвесторов в Армении. Об этом российский премьер сказал на встрече с армянским коллегой Николом Пашиняном.

Мишустин выразил надежду, что новое правительство Армении, сформированное после выборов, будет способствовать укреплению российско-армянских отношений, основанных на дружбе, взаимном уважении и учете интересов обеих стран. Он отметил, что эта поездка стала первым зарубежным визитом Пашиняна после парламентских выборов в Армении.

Армянский премьер в свою очередь заявил о заинтересованности Еревана в дальнейшем развитии отношений с Россией и в активном участии в работе Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он подчеркнул, что механизмы ЕАЭС должны функционировать эффективно для достижения целей союза.

Встреча состоялась в рамках международной выставки «Иннопром». Она проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля.

Ранее лидеры стран Евразийского экономического союза рекомендовали Еревану провести референдум о вступлении в Европейский союз. Они выразили обеспокоенность возможными экономическими рисками для ЕАЭС, связанными с подготовкой Армении к членству в ЕС.