Двое детей пострадали при атаке дрона ВСУ на автобус под Белгородом

Шесть человек пострадали при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины на пассажирский автобус в Белгородском районе. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Атака произошла на трассе Никольское - Таврово. В числе пострадавших есть двое детей. Их отвезли в детскую областную клиническую больницу. Годовалая девочка получила множественные непроникающие осколочные травмы лица, шеи, головы и грудной клетки. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Десятилетний мальчик получил минно-взрывную травму и баротравму. Детям оказывают необходимую медицинскую помощь.

В больницу №2 Белгорода привезли трех пациентов для осмотра. Еще одной женщине медики оказали помощь прямо на улице. Она отказалась ехать в стационар.

Семнадцатого июня беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал автобус с юными футболистами из Гомеля, направлявшимися на отдых в Геленджик. Это произошло в Брянской области. В результате нападения восемь человек пострадали и одна пассажирка погибла.