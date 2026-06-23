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Следователи назвали имена причастных к атаке ВСУ на автобус с детьми

В их числе командующий Силами беспилотных систем ВСУ и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины.
Владимир Рубанов 23-06-2026 10:30
© Фото: E_V_Kovalchuk, Telegram © Видео: СК России

Следователи назвали организаторов террористического удара по автобусу с детьми в Брянской области. Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко обеспечили наведение на цель и отдали приказ атаковать гражданский транспорт, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Кроме того, установлены исполнители теракта. Среди них - военнослужащие подразделения беспилотных систем «Химера» 105-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Дмитрий Ткаченко, пограничной комендатуры быстрого реагирования «Шквал» 7-го пограничного отряда ГПСУ Игорь Жуков и 73-го морского центра специальных операций ВСУ Владислав Наум.

В отношении Бровди, Иващенко, Ткаченко, Жукова и Наума вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по статье о террористическом акте, повлекшем гибель людей. Начаты процедуры по их международному розыску и заочному аресту. В России Бровди уже приговорен к пожизненному заключению. Его признали виновным в 46 эпизодах преступлений.

Российские следователи вместе с белорусскими коллегами продолжают расследование террористического акта, произошедшего 17 июня 2026 года. Беспилотник ВСУ ударил по автобусу, в котором юные футболисты из белорусского Гомеля ехали на отдых в Геленджик. В результате семь человек получили травмы. Погибла беременная женщина.

#беспилотник #белоруссия #Теракт #дети #Украина #Брянская область #ВСУ #атака #автобус
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