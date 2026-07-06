В Госдуме рассказали, кто может входить на сайты через иностранную почту

Пользователи, которые были авторизованы на порталах через иностранные почты до принятия закона, могут продолжать работу, не меняя данных о входе. Об этом рассказал «Звезде» глава комитета Госдумы по информационной политике и технологиям Сергей Боярский.

Он добавил, что закон об административных штрафах для владельцев российских сайтов за нарушение правил авторизации пользователей направлен на то, чтобы подталкивать разработчиков отечественных сервисов к исключению входа в личный кабинет через иностранные электронные адреса. Ответственность вводится для тех ресурсов, которые по каким-то причинам позволяют внутри своих технических решений регистрироваться через иностранные почтовые сервисы, уточнил Боярский.

«Все, что уже работает и раньше работало, не будет отключаться. Если кто-то когда-то зарегистрировался на иностранную почту, - мы, конечно, приветствуем переход на отечественные решения, - можно будет продолжить работу», - объяснил он.

По словам Боярского, регулятор будет выявлять случаи нарушения закона и реагировать соответствующим образом. Прецедентов пока не было, отметил он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал закон об административных штрафах до 700 тысяч рублей для владельцев российских сайтов за нарушения правил авторизации пользователей. Речь идет об авторизации с помощью зарубежных сервисов, включая иностранную электронную почту.