В России ввели штрафы за авторизацию через зарубежные сервисы

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об административных штрафах до 700 тысяч рублей для владельцев российских сайтов за нарушения правил авторизации пользователей. Речь идет об авторизации с помощью зарубежных сервисов, включая иностранную электронную почту.

Согласно действующему законодательству, на территории России авторизация пользователей должна проводиться с использованием российского номера телефона, единого портала госуслуг, единой биометрической системы или иной инфосистемы, которой владеют гражданин РФ или российское юрлицо. Неисполнение требования повлечет штраф 10-20 тысяч рублей для граждан. Для должностных лиц - 30-50 тысяч рублей. Для юридических лиц штраф составит 500-700 тысяч рублей.

Также закон устанавливает ответственность для операторов связи за нарушение правил взаимодействия с правоохранительными органами. Это касается проведения розыскных мероприятий и обеспечению безопасности, а кроме того раскрытия методов их проведения. Для юрлиц штраф составит 3-5 миллионов рублей.

Помимо этого, сегодня был подписал закон, согласно которому российские регионы получили право запрещать розничную продажу вейпов на своей территории. Все субъекты России имеют право с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года вводить на своих территориях запрет розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Отмечается, что регионы, установившие такой запрет, обязаны проинформировать о нем Росалкогольтабакконтроль.