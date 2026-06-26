МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В России ввели штрафы за авторизацию через зарубежные сервисы

Штраф для граждан составляет от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.
Сергей Дьячкин 26-06-2026 19:00
© Фото: Belkin Aleksey, news.ru, Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об административных штрафах до 700 тысяч рублей для владельцев российских сайтов за нарушения правил авторизации пользователей. Речь идет об авторизации с помощью зарубежных сервисов, включая иностранную электронную почту.

Согласно действующему законодательству, на территории России авторизация пользователей должна проводиться с использованием российского номера телефона, единого портала госуслуг, единой биометрической системы или иной инфосистемы, которой владеют гражданин РФ или российское юрлицо. Неисполнение требования повлечет штраф 10-20 тысяч рублей для граждан. Для должностных лиц - 30-50 тысяч рублей. Для юридических лиц штраф составит 500-700 тысяч рублей.

Также закон устанавливает ответственность для операторов связи за нарушение правил взаимодействия с правоохранительными органами. Это касается проведения розыскных мероприятий и обеспечению безопасности, а кроме того раскрытия методов их проведения. Для юрлиц штраф составит 3-5 миллионов рублей.

Помимо этого, сегодня был подписал закон, согласно которому российские регионы получили право запрещать розничную продажу вейпов на своей территории. Все субъекты России имеют право с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года вводить на своих территориях запрет розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Отмечается, что регионы, установившие такой запрет, обязаны проинформировать о нем Росалкогольтабакконтроль.

#интернет #штраф #Административная ответственность #закон #пользователи Сети #электронная почта #авторизация
1
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
2
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
3
УБИМ. Три машины в одной броне
4
Наземные беспилотники инженерных войск
5
БПЛА для войск БПС
6
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
7
Боевая подготовка призывников
8
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
9
Морской политех
10
Беспилотинки. Мировые тренды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 