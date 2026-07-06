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МО РФ предупредило о росте количества и силы ответных ударов по Украине

Российское оборонное ведомство отметило, что стремление Запада увеличивать поставки дронов на Украину не останется незамеченным.
06-07-2026 14:00
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило, что количество и могущество ответных ударов ВС РФ возрастет. Это реакция на рост поставок дронов и ракет, произведенных в Европе и Британии, на Украину.

«Стремление западных спонсоров киевского режима увеличивать поставки производимых на территории европейских стран и Великобритании беспилотников, ракет и боеприпасов, а также использовать Зеленского для их применения против гражданских объектов в России не останутся незамеченными», - заявили в российском оборонном ведомстве. 

В МО РФ подчеркнули, что эти действия будут парированы адекватным ростом количества и могущества ответных ударов.

Также в Минобороны России заметили, что Зеленский предпринял попытку массированной атаки, которую враг попробовал предпринять как раз под самит НАТО. Всего неприятель применил 625 ударных беспилотников. Подавляющее большинство из них удалось сбить или подавить.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#бпла #спецоперация #дроны #ОТтветные удары
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