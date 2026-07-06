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В Кремле заявили, что контакты Путина и Трампа скоро продолжатся

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что у глав государств есть понимание на этот счет.
Сергей Дьячкин 06-07-2026 13:06
© Фото: The Kremlin Moscow, Keystone Press Agency, Global Look Press

Контакты президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа скоро продолжатся. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«И у президента Путина, и у президента Трампа есть понимание, что их контакты будут продолжены в ближайшее время», - сказал Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что у хозяина Белого дома достаточно последовательная позиция. По мнению Пескова, измышления о том, что Трамп якобы, как флюгер, меняет свою точку зрения, не соответствуют действительности. Он добавил, что Трамп открыт к тому, чтобы слушать от Путина ту информацию, которую до него доводят.

Ранее сообщалось, что президент США планирует пообщаться с Владимиром Путиным после встречи с главой киевского режима на саммите НАТО в Анкаре. О планах главы Белого дома пишет Reuters. Некий высокопоставленный источник агентства сообщил, что Трамп намерен срочно попытаться положить конец вооруженному конфликту.

Глава Белого дома в ходе телефонного разговора с российским лидером отметил готовность содействовать в урегулировании конфликта на Украине. Разговор Путина и Трампа произошел 5 июля. Лидеры государств общались 1 час 25 минут, инициатором стала американская сторона, что «о многом говорит», как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

#сша #Дональд Трамп #Кремль #Владимир Путин #переговоры #Дмитрий Песков #Контакты
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