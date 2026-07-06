У берегов Сочи зафиксировали землетрясение

Подземный толчок магнитудой 3,6 по шкале Рихтера зафиксировали в акватории Черного моря. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.

Сейсмическая активность была обнаружена на глубине пять километров у береговой линии Сочи. Отмечается, что землетрясение не повлекло за собой никаких разрушений.

«Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, пострадавших нет», - говорится в сообщении ведомства.

Интенсивность землетрясения составила два балла, что относится к категории слабых и почти не ощущается на поверхности. В региональном ведомстве также отметили, что жалоб от жителей города в экстренные службы не поступало.

Землетрясение магнитудой 4,1 было зафиксировано в Сочи в начале марта. Эпицентр сейсмособытия находился в море. Мэр города Андрей Прошунин отметил, что инфраструктура не была повреждена.