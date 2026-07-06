МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

У берегов Сочи зафиксировали землетрясение

Пострадавших нет.
Гоар Хачатурян 06-07-2026 14:03
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Подземный толчок магнитудой 3,6 по шкале Рихтера зафиксировали в акватории Черного моря. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.

Сейсмическая активность была обнаружена на глубине пять километров у береговой линии Сочи. Отмечается, что землетрясение не повлекло за собой никаких разрушений.

«Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, пострадавших нет», - говорится в сообщении ведомства.

Интенсивность землетрясения составила два балла, что относится к категории слабых и почти не ощущается на поверхности. В региональном ведомстве также отметили, что жалоб от жителей города в экстренные службы не поступало.

Землетрясение магнитудой 4,1 было зафиксировано в Сочи в начале марта. Эпицентр сейсмособытия находился в море. Мэр города Андрей Прошунин отметил, что инфраструктура не была повреждена.

#в стране и мире #Краснодарский край #Сочи #Черное море #землетрясение #МЧС России #сейсмологическая активность
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 