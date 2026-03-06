МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1

Мэр города Андрей Прошунин сообщил, что информации о повреждениях нет.
Сергей Дьячкин 06-03-2026 08:45
© Фото: Muhammad Fauzy, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Сегодня утром в Сочи было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в официальном Telegram-канале.

По словам Прошунина, инфраструктура не была повреждена. Мэр Сочи написал, что сейчас ожидаются подробности от специалистов. Эпицентр сейсмособытия находится в море.

Третьего марта в Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4. Сообщалось, что эпицентр подземных толчков располагался в 32 километрах к юго-западу от города и залегал на глубине 35 километров.

Что касается Краснодарского края в целом, то последнее землетрясение с ощутимыми последствиями зафиксировали в регионе 10 февраля этого года. Тогда магнитуда подземных толчков составила 4,8. Эпицентр находился в окрестностях Новороссийска и залегал относительно неглубоко - в районе 10 километров. Разрушений не последовало, однако власти города предупредили население об угрозе.

