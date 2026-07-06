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ВС РФ сорвали массированную атаку Зеленского, спланированную под саммит НАТО

Российские военнослужащие сбили или подавили большую часть украинских беспилотников.
06-07-2026 13:55
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

ВС РФ сорвали массированную атаку Украины, приуроченную к саммиту НАТО. Об этом заявили в Минобороны России.

По данным ведомства, в ночь с 5 на 6 июля украинская сторона предприняла попытку нанести удар по российской территории с использованием 625 ударных беспилотников большой дальности. Как утверждают в МО РФ, 613 воздушных целей были сбиты или подавлены.

В министерстве заявили, что атака была спланирована Владимиром Зеленским накануне саммита НАТО в Анкаре и, по версии ведомства, должна была продемонстрировать западным союзникам готовность Киева наносить удары по гражданской инфраструктуре России. Основными целями, как утверждается, стали объекты топливно-энергетического комплекса и логистическая инфраструктура в Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской, Курской областях, а также в Крыму.

По информации Минобороны, над Брянской областью было уничтожено 147 беспилотников, над Ярославской - 72, над Крымом - 64, над Ленинградской областью - 48, над Белгородской - 43, над Калужской - 31.

В ведомстве подчеркнули, что отражение атаки обеспечили расчеты зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы, а также экипажи истребительной и армейской авиации. В Минобороны также сообщили, что отдельные гражданские объекты получили повреждения, однако заявили, что они будут восстановлены в ближайшее время.

В ответ на атаку, как сообщили в ведомстве, ночью 6 июля Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и объектам топливно-энергетической инфраструктуры, связанным с обеспечением ВСУ, в Киеве и Киевской области.

Кроме того, Минобороны заявило, что что дальнейшее наращивание западными странами поставок Украине беспилотников, ракет и боеприпасов, а также их применение против российских гражданских объектов, «будет парировано адекватным ростом количества и мощности ответных ударов» по территории Украины.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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