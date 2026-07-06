ВС РФ поразили трансформаторную подстанцию в городе Херсон

ВКС России нанесли удар по энергетическому объекту в городе Херсон. Об этом сообщил источник «Звезды».

Отмечено, что целью стала трансформаторная подстанция «Текстильная», которая находилась в городе. Ее мощность составляла 154/6 кВт.

В ходе российского удара применялись корректируемые авиационные бомбы, добавил источник.

Ранее сообщалось, что артиллеристы Воздушно-десантных войск уничтожили укрепления украинских боевиков на правом берегу Днепра. Разведывательные данные предоставили операторы дронов. Они же и корректировали стрельбу.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.