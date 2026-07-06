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Артиллеристы ВДВ уничтожили укрепления ВСУ на правом берегу Днепра

Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей.
06-07-2026 11:32
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Подразделения артиллерийского полка ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» нанесли серию ударов по укрепленным позициям ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, в ходе боевой работы были поражены укрепления противника, а также замаскированные огневые позиции артиллерии, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Удары наносились во взаимодействии с расчетами подразделений войск беспилотных систем, которые вели разведку и корректировали огонь в режиме реального времени.

На опубликованных кадрах показано, как расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» после получения координат с командного пункта оперативно занимает огневую позицию. Командир боевой машины выполняет наведение установки, после чего артиллеристы производят залп по заданному квадрату. В Минобороны отметили, что весь цикл - от получения целеуказания до открытия огня - занимает всего несколько минут.

Объективный контроль с беспилотников подтвердил точное поражение целей. После выполнения огневой задачи расчет немедленно сменил позицию, чтобы избежать ответного удара противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #РСЗО #Град #Реактивная артиллерия #группировка днепр
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