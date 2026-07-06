Артиллеристы ВДВ уничтожили укрепления ВСУ на правом берегу Днепра

Подразделения артиллерийского полка ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» нанесли серию ударов по укрепленным позициям ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, в ходе боевой работы были поражены укрепления противника, а также замаскированные огневые позиции артиллерии, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Удары наносились во взаимодействии с расчетами подразделений войск беспилотных систем, которые вели разведку и корректировали огонь в режиме реального времени.

На опубликованных кадрах показано, как расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» после получения координат с командного пункта оперативно занимает огневую позицию. Командир боевой машины выполняет наведение установки, после чего артиллеристы производят залп по заданному квадрату. В Минобороны отметили, что весь цикл - от получения целеуказания до открытия огня - занимает всего несколько минут.

Объективный контроль с беспилотников подтвердил точное поражение целей. После выполнения огневой задачи расчет немедленно сменил позицию, чтобы избежать ответного удара противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.